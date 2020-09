В Великобритании хотят начать процесс против геноцида мусульман в Китае, — Fox News

В Великобритании хотят начать процесс против геноцида мусульман-уйгуров в Китае

Общественный трибунал Великобритании ведет расследование геноцида уйгуров в Китае. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

Независимый адвокат Великобритании Барристер Джеффри Найс должен возглавить расследование по рассмотрению новых доказательств геноцида уйгуров. Суд является последней попыткой привлечь Китай к ответственности за зверства, совершенные против уйгуров

Today, the U.S. sanctioned the Xinjiang Production and Construction Corps and two of its officials for their connection to serious human rights abuses in Xinjiang. We call on the world to join us in condemning the CCP’s heinous abuse of the human rights of its own citizens.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 31, 2020

Читайте: "Мусорная эпидемия": Англии из-за пандемии грозит "мусорный коллапс", - The Guardian