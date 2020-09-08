В Великобритании хотят начать процесс против геноцида мусульман в Китае, — Fox News

Главная » Последние новости » Новости мира » В Великобритании хотят начать процесс против геноцида мусульман в Китае, - Fox News В Великобритании хотят начать процесс против геноцида мусульман в Китае, - Fox News

Закрыть Отправить

В Великобритании хотят начать процесс против геноцида мусульман-уйгуров в Китае

Общественный трибунал Великобритании ведет расследование геноцида уйгуров в Китае. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

Независимый адвокат Великобритании Барристер Джеффри Найс должен возглавить расследование по рассмотрению новых доказательств геноцида уйгуров. Суд является последней попыткой привлечь Китай к ответственности за зверства, совершенные против уйгуров

Today, the U.S. sanctioned the Xinjiang Production and Construction Corps and two of its officials for their connection to serious human rights abuses in Xinjiang. We call on the world to join us in condemning the CCP’s heinous abuse of the human rights of its own citizens. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 31, 2020 Читайте: "Мусорная эпидемия": Англии из-за пандемии грозит "мусорный коллапс", - The Guardian

Сообщается, что Всемирный конгресс уйгуров попросил Найса расследовать «продолжающиеся зверства и возможный геноцид» в отношении уйгуров из-за его опыта работы в международных делах о нарушениях прав человека.

Барристер привлек всеобщее внимание благодаря своей работе с Международным уголовным судом по расследованию злодеяний, совершенных президентом бывшей Югославии Слободаном Милошевичем, которому были предъявлены обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечества в Косово и Хорватии, а также в геноциде в Боснии во время Югославской войны в начале 1990-х.

Китай обвиняется в создании лагерей для задержанных, где содержатся уйгуры, которые подвергаются пыткам. Поступали также сообщения о принудительной стерилизации. «На данный момент наиболее убедительными доказательствами могут быть доказательства лишения свободы и, возможно, доказательства принудительной стерилизации», — сказал Найс.