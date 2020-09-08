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В Великобритании хотят начать процесс против геноцида мусульман в Китае, — Fox News

Главная » Последние новости » Новости мира » В Великобритании хотят начать процесс против геноцида мусульман в Китае, - Fox News
 
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В Великобритании хотят начать процесс против геноцида мусульман-уйгуров в Китае

Общественный трибунал Великобритании ведет расследование геноцида уйгуров в Китае. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

Независимый адвокат Великобритании Барристер Джеффри Найс должен возглавить расследование по рассмотрению новых доказательств геноцида уйгуров. Суд является последней попыткой привлечь Китай к ответственности за зверства, совершенные против уйгуров

Сообщается, что Всемирный конгресс уйгуров попросил Найса расследовать «продолжающиеся зверства и возможный геноцид» в отношении уйгуров из-за его опыта работы в международных делах о нарушениях прав человека.

В Великобритании хотят начать процесс против геноцида мусульман в Китае, — Fox News

Барристер привлек всеобщее внимание благодаря своей работе с Международным уголовным судом по расследованию злодеяний, совершенных президентом бывшей Югославии Слободаном Милошевичем, которому были предъявлены обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечества в Косово и Хорватии, а также в геноциде в Боснии во время Югославской войны в начале 1990-х.

Китай обвиняется в создании лагерей для задержанных, где содержатся уйгуры, которые подвергаются пыткам. Поступали также сообщения о принудительной стерилизации. «На данный момент наиболее убедительными доказательствами могут быть доказательства лишения свободы и, возможно, доказательства принудительной стерилизации», — сказал Найс.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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