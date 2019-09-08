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Пентагон откладывает работу над 127 проектами по строительству жилья для военных, чтобы финансировать стену Трампа

Главная » Последние новости » Новости мира » Пентагон откладывает работу над 127 проектами по строительству жилья для военных, чтобы финансировать стену Трампа
 
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Министерство обороны одобрило использование 3,6 млрд. долл. США для строительства стены вдоль мексиканской границы.
Перенаправление средств повлияет на 127 строительных проектов Пентагона в США и за рубежом

Министр обороны США Марк Эспер одобрил использование 3,6 млрд. долларов из финансирования проектов военного строительства для возведения 175 миль стены президента Дональда Трампа вдоль мексиканской границы., информирует enovosty.com/news.

Чиновники Пентагона не сказали, какие 127 проектов будут заморожены, но пояснили, что половина денег поступит от военных проектов в США, а остальная часть поступит от проектов в других странах.

Решение Эспера подпитывает то, что было постоянным противоречием между администрацией Трампа и Конгрессом по иммиграционной политике и финансированию пограничной стены. Финансирование знаменитой стены Трампа станет причиной трудных дебатов для законодателей, которые отказались в начале этого года одобрить почти 6 миллиардов долларов на строительство.

В Пентагоне заверяют, что сейчас не финансируемые проекты не отменяются, а просто «откладываются». Министерство обороны, однако, не имеет никаких гарантий со стороны Конгресса о том, что средства на строительство 127 военных объектов все-же когда то будут выделены. 

Читайте: Деньги на пограничную стену Трампа могут выделить за счет школ для детей военных

«Это удар по военным, которые служат нашей стране. Президент Трамп готов пожертвовать уже выделенным финансированием, и построить стену, за которую, как он обещал, заплатит Мексика», — говорит лидер демократов Чак Шумер из Нью-Йорка. Он сказал, что смена финансирования затронет Военную академию США в Вест-Пойнте.

Конгресс утвердил в бюджете на этот год 1,375 миллиарда долларов на строительство стены, но это намного меньше, чем 5,7 миллиарда долларов, которые необходимы на выполнение проекта. Трамп неохотно принял деньги, чтобы остановить 35-дневное закрытие правительства в феврале, но одновременно объявил чрезвычайное положение в стране, чтобы взять деньги с других правительственных счетов, выделив до 8,1 миллиардов долларов на строительство стены.

Перечисленные средства включают 600 миллионов долларов США из фонда конфискации активов Министерства финансов США, 2,5 миллиарда долларов США из бюджета по борьбе с наркотиками Министерства обороны США, а теперь объявлено о выделении 3,6 миллиардов долларов США из средства, выделенных на строительство жилья для военных.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 151

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