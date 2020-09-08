Армия США выведет из эксплуатации сотни вертолетов AH-64D Apache

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Армия США должна избавиться от устаревших ударных вертолетов AH-64D Apache, чтобы освободить место для новых летательных средств. Об этом говорится в сообщении, размещенном на веб-сайте правительства США на этой неделе.

Армейское командование по контрактам — Redstone Arsenal (ACC-RSA) ищет подрядчиков для разборки сотен оставшихся вертолетов в конфигурации AH-64D., информирует enovosty.com/news.

«Redstone Arsenal проводит исследование рынка, чтобы определить потенциальные источники депопуляции Apache AH-64D для проекта Apache Attack Helicopter (PM AAH)», — говорится в сообщении. «Правительство США стремится выявить потенциальные источники, обладающие знаниями, возможностями и опытом для удовлетворения требований, необходимых для вывода из эксплуатации ударного вертолета Apache AH-64D».

Проектный офис Apache стремится к новым инновационным партнерским отношениям с промышленностью для предоставления планов, процедур, производственной информации и отчетов, касающихся сокращения численности 3-7 вертолетов AH-64D в месяц. Дополнительный объем работ включает мелкий ремонт с целью максимального повторного использования компонентов для производства Apache AH-64E.

В сообщении приводится дополнительная информация и говорится, что период выполнения этой работы — с января 2022 года по декабрь 2027 года.

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Построенный компанией Boeing AH-64 Apache — армейский боевой вертолет. Он способен уничтожать бронетехнику, личный состав и материальные средства поражения целей в неясных условиях на поле боя.

Текущий флот армейской авиации включает в себя как AH-64D Longbow Apache, так и модели AH-64E. Апачи используются в разведывательных батальонах и кавалерийских частях действующей армии и Национальной гвардии. Вертолет предназначен для поддержки боевых команд бригад во всем спектре боевых действий.

Источник: Defence-blog

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