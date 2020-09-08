Американский флот пополнит новый эсминец Aegis
Крупнейшая американская военная судостроительная компания Huntington Ingalls Industries объявила, что новый эсминец, USS Delbert D. Black, покинул подразделение Ingalls Shipbuilding и отправился в порт приписки в Мейпорте, Флорида.
«Наши судостроители проделали отличную работу на протяжении всего строительства Delbert D. Black, готовя новый эсминец Aegis для присоединения к флоту ВМФ», — сказал президент Ingalls Shipbuilding Брайан Куччиас. «Сегодня мы с большой гордостью отмечаем продолжающиеся монументальные достижения наших кораблестроителей и с нетерпением ждем продолжения строительства современных эсминцев ВМФ на долгие годы»., информирует enovosty.com/news.
Стоит упомянуть, что новый эсминец Aegis был поврежден в результате аварии в 2019 году, когда судно под норвежским флагом столкнулось с баржей, которая впоследствии ударила по кораблю, что привело к задержкам в строительстве и ущербу примерно на 31 миллион долларов.
Ingalls поставил флоту 32 эсминца и в настоящее время строит еще четыре, включая Frank E. Petersen Jr. (DDG 121), Lenah H. Sutcliffe Higbee (DDG 123), Jack H. Lucas (DDG 125) и Ted Stevens (DDG 128). В июне Ingalls получила контракт на 936 миллионов долларов на строительство дополнительного эсминца типа Arleigh Burke.
Эсминцы типа Arleigh Burke — это высокопроизводительные многоцелевые корабли, которые могут проводить различные операции, от присутствия в мирное время и управления кризисами до контроля на море и проецирования мощности, и все это в поддержку военной стратегии Соединенных Штатов. Управляемые ракетные эсминцы способны вести одновременно воздушный, надводный и подводный бой. Корабль содержит множество наступательных и оборонительных вооружений, предназначенных для поддержки нужд морской обороны в 21 веке.
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Источник: Defence-blog