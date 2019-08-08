В РФ после взрыва на военном полигоне повысился уровень радиации

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В РФ после взрыва жидкостной реактивной двигательной установки на военном полигоне повысился уровень радиации

Повышенный уровень радиации был зафиксирован в Северодвинске после взрыва жидкостной реактивной двигательной установки на военном полигоне, — сообщают Том Балмфорт и Мария Киселева в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

В результате взрыва жидкостной реактивной двигательной установки на военном полигоне погибли два человека и шесть человек получили ранения. По информации официальных представителей РФ, после взрыва на полигоне никаких опасных выбросов в атмосферу не было.

Однако по информации местных властей в атмосфере был зафиксирован краткосрочный рост фоновой радиации. Вскоре городские власти сообщили, что фоновые уровни радиации полностью «нормализовались».

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Взрыв жидкостной реактивной двигательной установки произошел на военном полигоне в районе села Ненокса в Архангельской области, где часто проводятся испытания баллистических и крылатых ракет для атомных подводных лодок.