В Швейцарии активисты-экологи заблокировали входы в крупнейшие банки

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В Швейцарии активисты-экологи заблокировали входы в крупнейшие швейцарские банки Credit Suisse и UBS, чтобы банки прекратили финансирование добычи и использования полезных ископаемых

Активисты-экологи, стремясь оказать давление на швейцарские банки, чтобы те прекратили финансирование добычи и использования полезных ископаемых, заблокировали входы в Credit Suisse в Цюрихе и UBS в Базеле, — сообщает Джонн Миллер в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Акция активистов-экологов, стремящихся привлечь внимание к проблеме изменения климата, остановила трамваи и привлекла внимание людей, находящихся на Парадной площади Цюриха. Полиция предоставила протестующим ​​возможность уйти по собственному желанию, прежде чем начать использовать пилы и болторезы для эвакуации активистов, приковавших себя цепью к строениям.

«В Швейцарии нет угольных шахт или нефтяных скважин, но эта деятельность финансируется отсюда», — заявила агентству Reuters представитель организации «Коллективное климатическое правосудие» Фрида Колманн, которая помогла организовать акцию протеста.

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Повышение температуры на земном шаре и лесные пожары, а также призывы Организации Объединенных Наций к действиям по прекращению повышения температуры побудили активистов в Европе и других странах начать акции протеста, чтобы убедить правительства и предприятия сделать больше для сокращения использования ископаемого топлива. Многие протестующие были одеты в белые костюмы и маски. Некоторые несли плакаты с лозунгами «Стоп уголь» и «Мы сражаемся за ваших детей».

Колманн сказала, что Credit Suisse стал главной целью активистов, потому что финансирует деятельность крупных энергетических компаний, работающих на ископаемом топливе. Оба банка опубликовали документы, описывающие внутренние усилия по защите климата, в том числе помощь клиентам в инвестировании миллиардов долларов в компании, занимающиеся возобновляемой энергией.