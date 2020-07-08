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В Австралии мужчина погиб после нападения акулы, — Fox News

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В Австралии в результате нападения акулы погиб мужчина, который занимался подводной охотой

В Австралии 36-летний мужчина, который занимался подводной охотой, умер после нападения акулы. Об этом сообщает Fox News , информирует enovosty.com/news.

В полиции Квинсленда сообщили, что мужчина ловил рыбу в водах Индиан-Хеда, когда на него напала акула. Служба скорой помощи Квинсленда заявила, что медицинские работники оперативно оказали неотложную медицинскую помощь. Однако спасти мужчину не удалось и он скончался от полученных ран.

Нападение акулы произошло недалеко от того места, где в апреле большая белая акула напала на 23-летнего работника Департамента дикой природы, который после рабочего дня с друзьями плавал на Большом Барьерном рифе. В этом году в Австралии в результате нападений акул погибли четыре человека.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 315

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