The Washington Times: В Германии из-за бомбы эвакуировали более 16 тыс человек

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Во Франкфурте-на-Майне была успешно обезврежена бомба времен Второй мировой войны. По сообщению пожарной службы города, операция по обезвреживанию была завершена к середине дня, примерно через два часа после того, как из близлежащей территории были эвакуированы все жители

Во Франкфурте-на-Майне недалеко от штаб-квартиры Европейского центрального банка была успешно обезврежена бомба времен Второй мировой войны, — сообщает The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

Городские власти эвакуировали около 16 500 человек, прежде чем специалисты по обезвреживанию боеприпасов взорвали американскую бомбу, которая была найдена во время строительных работ в прошлом месяце.

Спустя более 70 лет после окончания Второй мировой войны неразорвавшиеся бомбы часто встречаются в Германии. Избавление от них иногда влечет за собой широкомасштабную предупредительную эвакуацию. По сообщению пожарной службы города, операция по обезвреживанию была завершена к середине дня, примерно через два часа после того, как полиция установила, что в этом районе никого не осталось.