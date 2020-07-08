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Сотрудники ФСБ прослушивали телефоны и читали почтовую переписку советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова — СМИ

Главная » Последние новости » Новости мира » Сотрудники ФСБ прослушивали телефоны и читали почтовую переписку советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова - СМИ
 
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7 июля Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего журналиста "Ведомостей" и "Коммерсанта", а ныне советника главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина Ивана Сафронова.

фото: Лина Панченко, МК

Сафронов арестован до 6 сентября по подозрению в передаче секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве России и ее оборонном комплексе одной из стран НАТО, информирует enovosty.com/news.

Источник, знакомый с материалами дела, возбужденного в отношении советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, сообщил журналистам, что проведенная экспертиза якобы уже подтвердила подозрения следствия о разглашении подозреваемым государственной тайны, пишут российские СМИ.

Следователи заявили, что вина задержанного доказывается результатами трех экспертиз, проведенных по его делу. Адвокатам Сафронова не дали ознакомиться с этими сведениями, предоставив их только судье.

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Адвокат задержанного Иван Павлов подтвердил, что спецслужбы занимались слежкой за Сафроновым очень долго.

Сафронова подозревают в передаче чешским спецслужбам секретных данных «в отношении военно-технического сотрудничества со странами Африки, а также деятельности ВС РФ на Ближнем Востоке в 2017 году». Как пишет Коммерсант, сотрудники ФСБ прослушивали телефонные переговоры и читали почтовую переписку журналиста Ивана Сафронова

По статье 257 УК РФ о госизмене ему грозит до 20 лет лишения свободы. Вину Сафронов не признает.

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В уголовном деле Ивана Сафронова семь томов, сообщил адвокат журналиста Иван Павлов. Он считает, что это материалы оперативно-розыскной деятельности. «Мы дали подписку о неразглашении государственной тайны, но мы ее не видели, эту государственную тайну, поэтому разглашать просто нечего», — сказал Павлов. Адвокат отметил, что в материалах, которые исследовал Лефортовский суд Москвы перед арестом Сафронова, «нет никаких секретных документов».

По мнению адвоката, ФСБ потребует подписки о неразглашении у всего окружения Ивана Сафронова: «Попытаются заткнуть рот», сообщает Эхо Москвы.

В то же время многие журналисты и эксперты сомневаются в объективности российского правосудия. У здания Федеральной службы безопасности РФ задержали 20 журналистов, которые вышли на пикеты против ареста бывшего коллеги и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.

Среди задержанных журналисты Коммерсанта, Reuters, Новой газеты, Медузы.

Медуза сообщила, что блогера и телеведущую Ксению Собчак тоже задержали. Когда вели Собчак, толкнули журналистку «МБХ-медиа» Анастасию Ольшанскую, она ударилась головой. Полиция вызвала ей скорую. Предварительный диагноз – сотрясение мозга.

«Новая газета» утверждает, что задержание Сафронова и вынесение приговора Светлане Прокопьевой, возбуждение уголовное дело в отношении издателя «Медиазоны» Петра Верзилова — за неуведомление о двойном гражданстве – «это не цепочка совпадений, а именно «гребаная цепь».

«Мы не можем назвать ни коллегами, ни журналистами сотрудников телекомпаний, которые фактически участвуют в оперативных мероприятиях и дежурят у дома Сафронова, пока там идет обыск. Их цель — не информирование общества, а гражданская казнь человека до предъявления ему обвинения, не говоря уж о суде. Мы понимаем, что нашей профессии брошен вызов, и будем защищать себя и коллег», — заявляют в «НГ».

«Журналистов сейчас обкладывают флажками, загоняют в какие-то загоны: об этом не пиши, об этом не говори. Это надо прекращать. Это идиотизм и травля журналистов, и травля профессии», — заявил Григорий Пасько – глава Содружества журналистов-расследователей.

Напомним, отец Ивана Сафронова, Иван Сафронов-старший, тоже был журналистом «Коммерсанта». Сафронов-старший готовил публикацию о возможных поставках российского оружия на Ближний Восток. За неделю до гибели журналист прилетел в командировку в Объединенные Арабские Эмираты на международную выставку вооружений, где собирался проверить информацию о продаже партии истребителей Су-30 в Сирию и зенитных ракетных комплексов С-300В в Иран.

Поставки должны были идти тайно через Беларусь. В редакцию Сафронов сообщил, что ему удалось найти подтверждения этих и других сделок. Вернувшись из командировки, он работал над текстом, но не закончил его: 2 марта Сафронов-старший разбился, выпав из окна подъезда. Было возбуждено уголовное дело по статье «доведение до самоубийства», но следствие якобы не нашло криминала. Родственники и коллеги Сафронова не верили, что он мог покончить с собой.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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