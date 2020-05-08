Знатный махач в парламенте Армении: Нардепы пошли в атаку стенка на стенку (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Знатный махач в парламенте Армении: Нардепы пошли в атаку стенка на стенку (ВИДЕО) Знатный махач в парламенте Армении: Нардепы пошли в атаку стенка на стенку (ВИДЕО)

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Утро пятницы в парламенте Армении началось с массовой драки в присутствии членов правительства. Серъезная потасовка возникла между депутатами двух крупных политических сил в парламенте Армении. В результате перепалки между парламентариями завязалась драка, в результате чего спикер вынужден был объявить перерыв в заседании.

После, взаимных оскорблений, представители двух партий, правящего блока «Мой шаг» и оппозиционной силы «Просвещенная Армения», депутаты пошли стенка на стенку. Инцидент возник после взаимных нелесных высказываний представителей партии в адрес друг друга. , информирует enovosty.com/news.