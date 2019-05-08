В Северной Корее предупредили, что «необоснованные обвинения» могут привести к «изменению направления» ракет

Главная » Последние новости » Новости мира » В Северной Корее предупредили, что «необоснованные обвинения» могут привести к "изменению направления" ракет В Северной Корее предупредили, что «необоснованные обвинения» могут привести к "изменению направления" ракет

Закрыть Отправить

Официальный представитель Северной Кореи заявил, что недавние учения, проводимые северокорейской армией, являются не чем иным, как частью регулярной военной подготовки, а «необоснованные обвинения» могут «привести к тому, что мы направим наши баллистические ракеты в том направлении, которое ни нам, ни вам не понравится»

«Ударная тренировка» на прошлой неделе, в ходе которой северокорейский лидер Ким Чен Ин наблюдал за запуском баллистических ракет, вызвала озабоченность мировой общественности, — сообщает Джош Смит в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

«Недавние учения, проводимые нашей армией, являются не чем иным, как частью регулярной военной подготовки, и они ни на кого не нацелены и не привели к обострению ситуации в регионе», — заявил официальный представитель Северной Кореи

В ответ на «злобные замечания» об испытаниях баллистических ракет, представитель Северной Кореи предупредил, что «необоснованные обвинения» могут «привести к тому, что мы направим наши баллистические ракеты в том направлении, которое ни нам, ни вам не понравится».

Читайте: Reuters: Трамп поддерживает план по гуманитарной продовольственной помощи Северной Корее

«Если кто-то считает, что наши регулярные и самооборонительные военные учения являются провокационными, то это является явным проявлением желания оказать давление на постепенное разоружение нашего государства и, наконец, вторгнуться в нашу внутреннюю политику. Это является очень неприятным и прискорбным. Поэтому мы вынуждены сделать предупреждение», — сказал представитель Северной Кореи.

Напомним, президент США Дональд Трамп, который дважды встречался с Ким Чен Ином, сказал, что Ким «знает, что я с ним, и не будет нарушать свое обещание мне».