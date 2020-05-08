В Финляндии провели эксперимент по раздаче денег просто так: подробности

Главная » Последние новости » Новости мира » В Финляндии провели эксперимент по раздаче денег просто так: подробности В Финляндии провели эксперимент по раздаче денег просто так: подробности

Закрыть Отправить

В Финляндии провели эксперимент по раздаче денег без каких-либо условий

В Финляндии правительство провело эксперимент, во время которого 2000 случайно выбранным гражданам ежемесячно выдавали «гарантированный необлагаемый налогом доход» в размере 560 евро. Об этом говорится в отчете Министерства социальных дел и здравоохранения Финляндии, информирует enovosty.com/news.

Свободная раздача денег тысячам людей без каких-либо ограничений всегда была важной темой для исследований социологов, политиков и экономистов. Концепция гарантированного универсального базового дохода (UBI) не нова. Сторонники считают, что, не опасаясь бедности, граждане пойдут на больший риск при поиске работы, смогут заниматься любимым делом и станут более предприимчивыми. Критики полагают, что UBI отобьет желание у многих людей вообще искать работу.

Сообщается, что если бы эти граждане нашли работу, то «гарантированный необлагаемый налогом доход» у них бы все равно остался. После завершения эксперимента были сделаны следующие выводы: люди становятся счастливее и увереннее в завтрашнем дне, но не все стремятся начать искать работу.

Читайте: Россия - страна, победившая COVID-19 или статистика, вводящая в ступор, - Злой Одессит

Результаты исследования используются Министерством социальных дел и здравоохранения Финляндии для усовершенствования государственной политики и системы социальной защиты граждан.