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Reuters: Помпео призвал ведущие мировые державы забрать своих граждан, воевавших на стороне ИГИЛ

Главная » Последние новости » Новости мира » Reuters: Помпео призвал ведущие мировые державы забрать своих граждан, воевавших на стороне ИГИЛ
 
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Майк Помпео сообщил, что США ожидают, что каждая страна будет делать все для того, чтобы вернуть своих граждан, воевавших за Исламское государство

Государственный секретарь США Майк Помпео во время визита в Великобританию сообщил, что Соединенные Штаты ожидают, что каждая страна будет делать все для того, чтобы вернуть своих граждан, воевавших за Исламское государство в Сирии, — пишет Кайли МакЛеллан в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

В этом году Великобритания уже лишила гражданства подростка, который поехал в Сирию, чтобы присоединиться к Исламскому государству. Этот случай иллюстрирует трудности, с которыми сталкиваются западные столицы, пытаясь понять, что делать с закаленными в боях бойцами-джихадистами, их женами и детьми.

Reuters: Помпео призвал ведущие мировые державы забрать своих граждан, воевавших на стороне ИГИЛ

Во время пресс-конференции Майк Помпео подчеркнул, что «мы ожидаем, что каждая страна будет делать все, чтобы вернуть своих граждан, воевавших на стороне ИГИЛ, и будет удерживать их в своей стране».

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Напомним, ранее президент США Дональд Трамп призвал Великобританию, Францию ​​и Германию забрать 800 захваченных боевиков ИГИЛ, которые имеют гражданство этих стран, и предать их суду.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 221

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