Польша планирует закупить 60 БТР «Rosomak-S»

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Польша планирует закупить 60 БТР "Rosomak-S" для перевозки пусковых установок Spike LR, ракет и расчётов ПТРК

В Министерстве национальной обороны Польши сообщили, что Польша планирует приобрести бронетранспортеры Rosomak-S, предназначенные для перевозки расчетов ПТРК. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что польская армия стала на шаг ближе к приобретению своей первой партии БТР Rosomak-S, модифицированных для перевозки Spike LR Dual. Бронетранспортёры Rosomak-S будут модифицированы для перевозки пусковых установок Spike LR, ракет и расчётов ПТРК.

Planujemy zakup 60 kołowych transporterów opancerzonych Rosomak-S do przewozu obsług przenośnych zestawów Spike. Umowę chcemy zawrzeć jeszcze w III kwartale tego roku. To kolejny kontrakt z polską zbrojeniówką, który wzmocni Siły Zbrojne. pic.twitter.com/iWZ23NnTa9 — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) May 1, 2020 Читайте: Польша возобновляет выдачу виз украинцам. Получить их смогут далеко не все

«Мы планируем приобрести 60 колесных бронетранспортеров Rosomak-S для работы с переносными комплектами Spike. Мы хотим заключить соглашение в третьем квартале этого года», — заявил Мариуш Блащак в официальном сообщении на Twitter.