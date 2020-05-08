Нет посетителей — нет дохода — нет еды: как страдают животные из-за закрытия зоопарков (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Нет посетителей - нет дохода - нет еды: как страдают животные из-за закрытия зоопарков (ФОТО) Нет посетителей - нет дохода - нет еды: как страдают животные из-за закрытия зоопарков (ФОТО)

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Не имея дохода, чтобы купить еду для животных, руководство обратилось за помощью извне.

Крик морского орла нарушает тишину между железными клетками в зоопарке Медан в индонезийской провинции Северная Суматра. Прошло уже больше месяца с тех пор, как зоопарк закрыли и ограничили посещения как часть усилий по предотвращению распространения коронавируса., информирует enovosty.com/news.

Число людей, посещающих 260 животных, сократилось с 3000 в день с начала вспышки в январе до 300, пока зоопарк окончательно не закрылся. Не имея дохода, чтобы купить еду для животных, руководство обратилось за помощью извне.

Ответ пришел через доставку фруктов, овощей и мяса. Папайя, бананы, шпинат, огурцы и другие овощи ежедневно выгружаются из грузовиков для пожертвований.

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Дети бросают монеты в ящик для пожертвований. Уже 2 недели помощь приходит не только из Медана, но и из других городов, а также из Сингапура.

Другие индонезийские зоопарки также предложили помощь, и деньги продолжили поступать на счет зоопарка Медан.

Тем временем зоопарк стал домом для бездомных кошек.

Сотрудники, ухаживающие за животными, отчитываются о работе каждый день, но их число сократилось вдвое.

Ветеринары взялись за чистку клеток. Они также следят за тем, чтобы медведи и орангутанги получали нужную им пищу, и чтобы ни одно животное не голодало.

Ветеринар Йона Думайка подготавливает пожертвованные фрукты и овощи для Сити, единственного слона в зоопарке Медан.

Работник зоопарка Ахмад Зулианся кормит тигра пожертвованной курицей.

На фотографии в зоопарке Медан можно увидеть бездомных кошек.

На этом снимке девочка кладет монеты в ящик для пожертвований для животных зоопарка Медан.

Сити, единственный слон в зоопарке Медан, ест пожертвованную пищу в своем вольере.

Источник: Associated Press