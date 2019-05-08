«Космические войны»: Великобритания усиливает военную оборону в космосе

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В Лондоне опасаются, что Россия и Китай могут начать ликвидировать оборонительные спутники других стран в космосе и разрабатывают специальный оборонный радар, который может идентифицировать и отслеживать баллистические ракеты-перехватчики в космосе

В Лондоне опасаются, что Россия и Китай могут начать ликвидировать оборонительные спутники других стран в космосе, — сообщает Daily Star, информирует enovosty.com/news.

Экспертами отдела космической обороны Министерства обороны Великобритании были выделены 10 основных рисков, присущих космическим спутникам страны. Среди основных рисков перечислены ракетные и хакерские атаки. По мнению представителей Министерства обороны, перечисленные атаки могут заблокировать инфраструктуру королевства и дестабилизировать ситуацию в стране.

Также сообщается, что Россия и Китай уже признали, что проводят испытание ракет-перехватчиков, имеющих возможность поражать спутники. Эти системы могут привести к появлению большого количества орбитальных обломков, ставящих функционирование спутников других стран в космосе под угрозу.

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В Министерстве обороны Великобритании сообщили, что разрабатывают специальный оборонный радар, который может идентифицировать и отслеживать баллистические ракеты-перехватчики в космосе.