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COVID-19 распространился по миру до того, как Китай объявил о первых случаях заболевания, — исследование

Главная » Последние новости » Новости мира » COVID-19 распространился по миру до того, как Китай объявил о первых случаях заболевания, - исследование
 
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Коронавирус распространился по миру еще в конце 2019 года, утверждает международная команда ученых, которая опубликовала результаты своего исследования в научном издании «Infection Genetics and Evolution».

COVID-19 распространился по миру до того, как Китай объявил о первых случаях заболевания, — исследование

Свое утверждение ученые базируют на основании изученного генетического материала, который был взят у 7,6 тысяч человек, которые переболели коронавирусной инфекцией. Ученые исследовали изменения в генетическом материале, которые позволяют определить начало распространения вируса по миру, информирует enovosty.com/news.

Так, в ходе исследования ученые обнаружили уже около 200 видов мутаций вируса, причем в странах, где вирус действовал особенно агрессивно и где наблюдалась высокая летальность, были обнаружены практически все существующие мутации COVID–19.

По мнению ученых, это говорит о том, что распространение вируса началось существенно раньше, нежели принято было считать до сих пор.

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Ученые полагают, что первые случаи заболевания были зафиксированы во Франции, еще до того, как официально, вирус «пришел» в Европу в январе. Так анализ одного пациента, который проходил лечение еще в декабре с симптоматикой коронавирусной инфекции при тестировании на COVID-19 оказался положительным.

Где и при каких обстоятельствах мог заразиться мужчина еще в декабре ученым пока не удалось установить.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
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