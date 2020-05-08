Беларусь лишила российских журналистов аккредитации из-за неправдивой информации

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МИД Беларуси лишил российских журналистов аккредитации из-за неправдивой информации

Министерство иностранных дел Беларуси лишило двух российских журналистов аккредитации после сообщений о неправдивости официальной статистики. Об этом сообщает The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

Министерство не назвало причину решения. Ранее на этой неделе Первый канал передал несколько критических сообщений о ситуации с распространением вируса COVID-19 в Беларуси. В последнем сообщении рассказывалось, что жители города Столбцы, расположенного в 80 км от Минска, ставят под сомнение официальную статистику и говорят, что людям, умирающим от COVID-19, регистрируют другие причины смерти.

В ответ на сообщение Первого канала белорусское телевидение показало 18-минутный ролик, в котором обвиняет российских журналистов в распространении ложной информации о вспышке пандемии в стране. После этого инцидента российских журналистов лишили аккредитации