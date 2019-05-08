Atlantic Council: Кумовской капитализм Путина обрекает Россию на стагнацию

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Старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд в своей публикации анализирует причины упадка российской экономики и сообщает, что кумовской капитализм Путина обрекает Россию на стагнацию

Старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд в своей публикации сообщает, что президента РФ интересуют только две вещи: богатство и власть. А средством удержания их является кумовской капитализм, информирует enovosty.com/news.

Правление Путина можно назвать «ручным управлением». По мнению автора публикации, президент РФ делает все, что хочет, и совершенно не заботится о дальнейших последствиях. А для поддержания своего авторитарного режима заботится он только об одном — финансовой стабильности. Российская Федерация любой ценой старается сократить государственный долг и поддерживать золотовалютные резервы. Однако Путина совершенно не беспокоит уровень жизни простых россиян и экономический рост страны.

Согласно существующей статистике, реальные доходы граждан РФ с 2014 года уменьшились на 13%. Однако если более детально проанализировать показатели, то обнаруживается, что реальные доходы сократились на 17% и продолжают уменьшаться. Наиболее важным является тот момент, что он и его окружение все свои награбленные активы держат в оффшорах. И если они потеряют власть, то потеряют все.

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Кумовской капитализм Путина обрекает Россию на стагнацию и это будет продолжаться до тех пор, пока президент РФ не потеряет власть. Естественно, что ни о каких политических и экономических реформах не может быть речи, поскольку они могут подорвать его режим. А вместо этого он проводит агрессивную внешнюю политику, начиная войны против Украины, Грузии и Сербии. Лучшей защитой Запада от клептократического правления Путина может быть только прозрачность, которая обнародует все его тайные богатства в США и Великобритании.