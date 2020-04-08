В ЕС могут ввести финансовые санкции против Польши и Венгрии

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Официальный представитель президента Франции сообщил, что Европейская комиссия должна продолжать оказывать политическое давление на Венгрию и Польшу, в том числе используя для давления финансовый инструмент

Официальный представитель президента Франции сообщил, что Европейская комиссия должна продолжать оказывать политическое давление на Венгрию и Польшу в связи с нарушением норм верховенства права. Чиновник добавил, что на эти страны может быть оказано и финансовое давление. Об этом сообщает Reuters , информирует enovosty.com/news.

«Комиссия должна без каких-либо промедлений продолжать оказывать политическое давление», — сказал журналистам представитель президента Франции. «Мы также должны быть прагматичными: реальный инструмент для оказания давления — это деньги», — добавил чиновник.

Ранее сообщалось, что ЕС обеспокоены решением парламента Венгрии о делегировании всей власти премьер-министру страны Виктору Орбану «в связи с пандемией коронавируса». Сообщается, что теперь Орбан может единолично принимать все государственные решения. А принятый в Польше 4 февраля закон об изменениях судоустройства «закон о наморднике» в Европейском Союзе считают таким, который нарушает верховенство права, в частности, базовые гарантии для судей