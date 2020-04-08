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«Путин скоро уйдет»: Экс-разведчик рассказал, почему глава Кремля возит за собой биотуалет

Главная » Последние новости » Новости мира » "Путин скоро уйдет": Экс-разведчик рассказал, почему глава Кремля возит за собой биотуалет
 
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Президент Российской Федерации может быть смертельно больным

Силовой блок Кремля хочет сместить Владимира Путина, так как он уже превратиться не просто «в хромую утку с выщипанным хвостом, а в нелегитимного узурпатора». Такое мнение в интервью украинскому изданию «Гордон» высказал сокурсник Путина, бывший разведчик КГБ Швец, информирует enovosty.com/news.

«С недавних пор Путин таскает за собой в зарубежные поездки биотуалет. Раньше такого не было; и это понятно, он же 20 лет пыжился суперменом выглядеть. И вдруг – «ночной горшок», который невозможно скрыть от посторонних глаз. Не по-пацански это. Как говорится, не комильфо. И что интересно, никто, кроме Путина, биотуалеты с собой не возит и не возил. Тот же Брежнев, например, такого не делал, хотя была информация, что ЦРУ охотится за его «анализами», чтобы определить, чем генсек болен и сколько ему осталось», — рассказал бывший разведчик.

«Кроме того, в пользу скорого ухода Путина говорит поспешность, с которой он запустил мутный балаган с поправками в конституцию, среди которых закопана главная – неприкосновенность бывшего президента. Спрашивается: кто этот «бывший президент» России? Поэтому могу с высокой долей уверенности предположить, что у него, скорее всего, онкология, отсюда информация, что он скоро оставит публичную политику. Кстати, события в Госдуме, с которых вы начали это интервью, говорят о том, что между Путиным и его «преемниками» – назовем их так – уже развернулась нешуточная борьба, и уже не под ковром, а на глазах у изумленной публики», — поделился своими рассуждениями бывший разведчик.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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