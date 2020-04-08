«Перевели стрелки на китайцев»: Коронавирус в Ухань «занесли» российские спецслужбы, — экс-разведчик Швец

Главная » Последние новости » Новости мира » "Перевели стрелки на китайцев": Коронавирус в Ухань "занесли" российские спецслужбы, - экс-разведчик Швец "Перевели стрелки на китайцев": Коронавирус в Ухань "занесли" российские спецслужбы, - экс-разведчик Швец

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Бывший сокурсник российского президента поделился конспирологической теорией о том, откуда появился коронавирус

После взрыва, который произошел в сентябре прошлого года в центре вирусологии «Вектор» в России, в Кремле сильно запаниковали и начали продумывать, как замести следы. Такой теорией в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону поделился экс-разведчик, сокурсник президента России Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец. Он рассказал о том, как после взрыва в РФ началась сильная паника и там решили «перевести» все стрелки на китайцев и занести вирус в Ухань. Научный центр в Новосибирске располагает одной из самых полных в мире коллекций опасных вирусов, а утечку короновируса можно считать более страшной и масштабной катастрофой, нежели Чернобыльская трагедия. В РФ осознали, что ответственность придётся нести перед всем миром, информирует enovosty.com/news.

Причин для таких выводов у бывшего советского разведчика есть сразу несколько. В частности, в январе текущего года именно российский научный центр вирусологии «Вектор» сообщил о том, что разработал две вакцины от COVID-19. Кроме того, до этой весны «Вектор» был единственным российским центром, где официально проводились тесты на наличие нового вируса.

Напомним, взрыв а центре вирусологии произошел в сентябре. Этот научный центр, которые расположен недалеко от Новосибирска, располагает одной из самых полных в мире коллекций опасных вирусов. Тогда в РФ поспешили заверить общество в том, что на момент взрыва (от которого в здании вылетели все окна), там не находилось никаких опасных вирусов.