Крутихин рассказал, как «Роснефть» покидает Венесуэлу

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Аналитик Михаил Крутихин рассказал, как "Роснефть" покидает Венесуэлу

Михаил Крутихин сообщает, что «Роснефть» объявила о продаже своих активов в Венесуэле государственной российской компании. Вместо этого «Роснефть» получает 9,6% своих же акций, которые должны поступить на баланс некоего дочернего предприятия, информирует enovosty.com/news.

Позже стало известно, что 28 марта Росимущество учредило государственную компанию «Росзарубежнефть». Предполагается, что именно этой компании «Роснефть» продал свои активы. Новой компании необходимо будет переоформить доли «Роснефти», а это по 40% в СП Petromonagas, PetroVictoria и Petroperija, 32% в СП Petromiranda и 26,67% в СП Boqueron. Новая российская госкомпания также должна переоформить на себя права оператора шельфовых газовых проектов: Мехильонес и Патао.

Михаил Крутихин пишет, что это работоспособные предприятия, у которых в 2018 году общий объем добычи нефти достиг 8,63 млн тонн. В то же время, эксплуатация венесуэльских месторождений сопряжена с большими проблемами. В первую очередь, это качество нефти. Венесуэльская нефть очень плотная и вязкая и нуждается в постоянном разбавлении для транспортировки. А из-за дефицита растворителей нефтепроизводители вынуждены продавать «тяжелую нефть» Merey 16 с огромным дисконтом.

Вторым важным моментом является то, что с января 2019 года государственная нефтегазовая компания Венесуэлы PDVSA находится под американскими санкциями. Те предприятия, которые сотрудничают с PDVSA, также попадают под санкции. В то время, как «Роснефть» оправдывала закупку венесуэльской нефти как компенсацию за ранее выданные PDVSA кредиты, то новой российской госкомпании использовать те же аргументы будет трудновато.

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Михаил Крутихин подчеркивает, что на данный момент ситуация складывается не в пользу российской госкомпании, а новая сделка вряд ли приведет к снятию санкций. Кроме того, так как 9,6% акций будет принадлежать секретной «дочке» «Роснефти», то они относятся к категории квазиказначейских. А квазиказначейские акции не учавствуют в распределении дивидендов, в подсчете голосов и разделе имущества в случае ликвидации.