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«Такого не было с окончания Второй мировой войны»: В Европе вспыхнул громкий скандал

Главная » Последние новости » Новости мира » "Такого не было с окончания Второй мировой войны": В Европе вспыхнул громкий скандал
 
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Между Италией и Францией разгорелся скандал

Вчера, 7 февраля, Франция удивила своим решением отозвать посла из Италии для консультаций. В заявлении министерства иностранных дел Франции говорится о том, что сейчас Франция — это объект неоднократных нападок, необоснованных обвинений и замечаний, вызывающих возмущение. В ведомстве говорят о том, что такие атаки не имеют основания и являются беспрецедентными со времен окончания Второй мировой. Там подчеркнули, что одно дело — наличие разногласий, но совсем другое дело — использовать отношения в избирательных целях. , информирует enovosty.com/news.

В дипломатическом ведомстве, к тому же, призывают Италию сделать всё возможное для того, чтобы восстановить отношения между странами, которые были бы основаны на уважении и дружбе.

В СМИ предполагают, что повод для скандала — проведение встречи итальянского вице-премьер-министра Луиджи Ди Майо и лидеров французского движения «желтых жилетов». Эта встреча состоялась в столице Франции 5 февраля. После этого французы выступили с громкими обвинениями в адрес Луиджи Ди Майо, заявив, что он подрывает отношения между государствами. Важно отметить, что вице-премьер, к тому же, провел встречу со сторонниками демонстраций, планирующими участвовать в выборах в Европарламент этой весной.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 148

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