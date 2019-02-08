Reuters: Колумбия отказала 300 «придворным чиновникам» Мадуро во въезде в страну

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Миграционное управление Колумбии сообщило, что отказало в разрешении на въезд 300 венесуэльским политикам, поддерживающим Мадуро

Миграционное управление Колумбии сообщило, что отказало в разрешении на въезд 300 венесуэльским политикам и их семьям, поддерживающим экс-президента Николаса Мадуро, — сообщает Хелен Мерфи в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Напомним, Колумбия ранее взяла на себя обязательства по поддержке 800 тыс венесуэльцев, пересекших границу Колумбии и спасающихся от недоедания и политических беспорядков в некогда процветающей стране. Общие оценки численности венесуэльцев, покинувших страну за время пребывания в должности президента Уго Чавеса и Николаса Мадуро, составляют около 4 миллионов человек.

«Несмотря на существующие льготные механизмы въезда для бедных венесуэльцев, которые вынуждены мигрировать из-за голода и недоедания, сторонники диктатуры начали пользоваться этими инструментами пересечения границы и въезжают в страну для собственного спасения», — говорит Кристиан Крюгер, глава отдела Миграционного управления Колумбии. Крюгер сказал, что в списке тех, кому запрещено использовать право на въезд в Колумбию находятся бывший губернатор Тачиры Вьельма Мора, губернатор Сулии Эрика Фариас и мэр Каракаса Сандра Облитас.

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Напомним, ранее грузовики с гуманитарной помощью для Венесуэлы прибыли в колумбийский приграничный город Кукута. Колумбии пришлось принять гуманитарную помощь после того, как Мадуро отказал грузовикам во въезде, блокируя мост Тиендитас в условиях нарастающего политического кризиса.