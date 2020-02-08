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Принц Гарри рассказал о своем психическом здоровье и терапии после смерти матери — принцессы Дианы

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Принц Гарри впервые после отъезда из Британии выступил на закрытом мероприятии инвестиционной компании JP Morgan в отеле в Саут-Бич, Майами, Флорида.

Об этом сообщает издание Metro со ссылкой на New York Post, информирует enovosty.com/news.

Герцог Сассексский прокомментировал свое психическое здоровье во время выступления на спонсируемом JP Morgan мероприятии в Майами. Издание сообщает, что принц Гарри проходил специальную терапию, чтобы преодолеть смерть своей матери, принцессы Дианы.

Это было его первое публичное выступление, после того как он и его жена Меган Маркл решили покинуть королевскую семью. Источник сказал: «Гарри говорил о психическом здоровье и о том, как он проходил терапию в течение последних нескольких лет, чтобы попытаться преодолеть травму потери своей матери. «Он говорил о том, как события его детства повлияли на него и что он разговаривал с психиатром».

Принц Гарри рассказал о своем психическом здоровье и терапии после смерти матери — принцессы Дианы
Напомним, принцесса Диана погибла в автокатастрофе в 1997 году (фото: Библиотека фотографий Тима Грэма)

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35-летний принц также рассказал о решении отойти от королевских обязанностей и подчеркнул, что не сожалеет о переезде «потому что хочет защитить свою семью». Гарри признал, что все было сложно, и сказал, что не хочет, чтобы Меган и их сын Арчи «пережили то, что он пережил в детстве». Еще в 2017 году Гарри стал искать консультации психолога после двух лет «полного хаоса», связанного с психологической травмой. В прошлом году и он, и Меган дали откровенное интервью в документальном фильме для ITV, где рассказали, что прессинг журналистов, давление СМИ и преследование папарацци оказали негативное влияние на их психическое здоровье.

Меган также присутствовала на мероприятии JP Morgan. Герцог и герцогиня Сассексские предположительно прилетели на частном самолете, принадлежащем JP Morgan, чтобы выступить с речью для инвестиционной компании, потенциально заработав 400 тысяч фунтов стерлингов за день.

На Саммите по альтернативным инвестициям присутствовало множество миллиардеров. Это было первое публичное выступление Гарри и Меган с тех пор, как они отказались от королевских обязанностей, чтобы жить финансово независимой жизнью в Северной Америке.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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