Компания Sikorsky построит шесть вертолетов VH-92A для администрации Байдена

Главная » Последние новости » Новости мира » Компания Sikorsky построит шесть вертолетов VH-92A для администрации Байдена Компания Sikorsky построит шесть вертолетов VH-92A для администрации Байдена

Закрыть Отправить

Американский производитель вертолетов Sikorsky Aircraft, подразделение Lockheed Martin, построит шесть дополнительных президентских вертолетов VH-92A по контракту на 470,8 миллиона долларов с ВМС США.

Компания Sikorsky Aircraft Corp. начнет поставки шести вертолетов VH-92A в 2021 году. Остальные серийные вертолеты будут поставлены в 2022 и 2023 годах. Контракт также предусматривает запасные части и поддержку обучения полетам, информирует enovosty.com/news.

VH-92A будет перевозить президента, вице-президента США и других официальных лиц.

Новый вертолет повысит летно-технические характеристики и грузоподъемность по сравнению с нынешними президентскими вертолетами VH-3D и VH-60N, которые служат более 40 лет. VH-92A обеспечит улучшенные системы координации экипажа и возможности связи, а также улучшит доступность и ремонтопригодность.

Вертолет VH-92A построен на основе успешного и сертифицированного FAA коммерческого вертолета S-92A, который недавно налетал более миллиона летных часов.

Читайте: Компанія Sikorsky побудує шість вертольотів VH-92A для адміністрації Байдена