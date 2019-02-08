Голландия призывает Россию к ответственности за сбитие «Боинга 777» над Донбассом

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Министр иностранных дел Нидерландов сообщил, что Нидерланды проводят усиленные переговоры с Россией относительно ее ответственности за сбитие пассажирского самолета над Донбассом в 2014 году

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок сообщил, что Нидерланды проводят усиленные переговоры с Россией относительно российской ответственности за сбитие пассажирского самолета «Боинг 777» над Донбассом в 2014 году, — сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

«Проводятся предварительные встречи с целью достичь договоренности о проведении официальных переговоров относительно российской ответственности за уничтожение MH17», — сказал Блок голландским журналистам.

Напомним, Нидерланды и Австралия заявили в прошлом году, что возложили на Россию юридическую ответственность за поставку ракеты, сбившей Боинг авиакомпании Malaysia Airlines над восточной Украиной. Все 298 пассажиров и членов экипажа самолета погибли. Приблизительно две трети погибших пассажиров Боинга 777, сбитого ракетой «Бук» пророссийскими террористами, были голландцами.

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Силена Фредрикс-Хогзанд, чей сын Брайс находился на борту Боинга 777, написала в Twitter в ответ на заявление Блока: «Время пришло … 5 лет спустя».

«России пора признать свою роль в уничтожении MH17 и прекратить свою бессердечную кампанию по дезинформации», — сообщила в своем заявлении пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Науерт.