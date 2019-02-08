Associated Press: Решение принцессы о баллотировании в премьер-министры шокировало тайскую политику

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Решение старшей сестры короля Тайланда о баллотировании на пост премьер-министра шокировало тайскую политику

Старшая сестра короля Таиланда Уболратан Махидол заявила, что в следующем месяце собирается баллотироваться на пост премьер-министра, — сообщает Грант Пек в издании Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Выдвижение оппозиционной партией Thai Raksa Chart принцессы Уболратаны Махидол ознаменовало начало революционных изменений в тайской политике. Согласно существующих правил представители королевской семьи не принимают участия в политических процессах, поскольку период абсолютной монархии закончился 86 лет назад.

Спустя всего несколько часов после того, как она была зарегистрирована в качестве кандидата в премьер-министры, другая политическая партия, поддерживающая военнослужащего Прайут Чан-Оча, возглавлявшего военный переворот, подала возражение в Избирательную комиссию, утверждая, что выдвижение Махидол нарушает правила, запрещающие членам королевской семьи принимать участие в политике страны. Затем последовало несколько других жалоб, в основном от консервативных роялистов, возражающих против принятия участия Уболратан Махидол в выборах.

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