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Военные базы США могут переименовать из-за новосозданных Космических сил

Главная » Последние новости » Новости мира » Военные базы США могут переименовать из-за новосозданных Космических сил
 
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Долгожданные космические силы США были официально созданы 20 декабря, когда президент Дональд Трамп подписал Закон о государственной обороне 2020 года.

Космические силы были созданы из космического командования ВВС США, но все еще являются частью ВВС, так же, как Корпус морской пехоты входит в состав военно-морского департамента. Космические силы не предназначены для размещения войск в космосе, но будут предоставлять силы и средства Космическому командованию, которое возглавляет военные операции США в космосе, информирует enovosty.com/news.

Секретарь ВВС должен сообщить Конгрессу до 1 февраля, как будут организованы космические силы и каковы их ожидаемые потребности в финансировании. Но есть еще «тысячи и тысячи действий, которые должны произойти» в течение следующих 18 месяцев, сказал генерал ВВС Джей Рэймонд.

Среди них — переименование баз ВВС для отражения космической миссии.

«У нас есть план переименования основных баз ВВС, в которых размещаются космические подразделения, в космические базы», ​​- сказал Рэймонд.

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Рэймонд назвал несколько баз ВВС, которые можно было бы переименовать — например, военно-воздушная база Патрика могла бы стать Космической базой Патрика.

Вот некоторые базы, которые вскоре могут получить новые имена.

База ВВС Buckley

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ВВС США C-17 Globemaster Бакли

C-17 Globemaster III на авиабазе Buckley, 19 марта 2019 года. ВВС США

Расположенное в Авроре, штат Колорадо, подразделение Buckley AFB является 460-м космическим крылом, миссия которого состоит в том, чтобы «обеспечить глобальное инфракрасное наблюдение, слежение и предупреждение о ракетном нападении и обеспечить командующих комбатантами экспедиционных воинов-летчиков».

В своих повседневных операциях 460-е ПО напрямую поддерживает боевые команды по всему миру.

База ВВС Cheyenne Mountain

Станция ВВС Шайенн Маунтин

AFS Cheyenne Mountain находится недалеко от базы ВВС Петерсон в Колорадо-Спрингс, где находится штаб-квартира Североамериканского командования по аэрокосмической обороне и Северное командование США.

Это альтернативный командный центр для NORAD и Северного командования, а также учебный центр для повышения квалификации солдат.

База ВВС Peterson

Фотожурналист ВВС Петерсон

Помимо размещения штаб-квартиры НОРАД и Северного командования, военно-воздушная база Peterson является штаб-квартирой космического командования ВВС, а теперь и космических сил.

Здесь также находится 21-е космическое крыло, наиболее географически рассредоточенное крыло ВВС и пятое по величине крыло в ВВС по количеству единиц.

«Мы буквально покрываем мир своими операциями», — говорится на сайте базы.

21-е ПО использует сеть командно-контрольных блоков, а также наземных и космических датчиков, управляемых блоками по всему миру для обеспечения предупреждения о ракетах и ​​управления космическим пространством для NORAD.

База ВВС Schriever

Schriever ВВС спутник

К востоку от Peterson AFB в Колорадо-Спрингс ведущим подразделением Schriever AFB является 50-е космическое крыло, миссия которого заключается в том, чтобы «развивать космическое и киберпространственное превосходство в боевых действиях посредством интегрированных и инновационных операций».

Веб-сайт базы сообщает, что 50-е ПО и 16 его подразделений по всему миру обеспечивают «управление и контроль более 185 спутников, включая коммерческие, DoD и гражданские активы».

Крыло управляет спутниковыми операционными центрами на AFB Schriever, а также удаленными станциями слежения и средствами управления по всей планете, где оно контролирует спутники в течение всего срока их службы.

Среди космических операций, которые поддерживает крыло, — Глобальная система позиционирования, оборонные метеорологические программы и программы наблюдения, а также таинственная орбитальная испытательная машина X-37B .

База ВВС Vandenberg 

Запуск ракетного корабля ВВС США NORAD Vandenberg

Расположенная в отдаленном районе к северу от Лос-Анджелеса, Vandenberg AFB является штаб-квартирой 30-го космического крыла, которое управляет космическими и ракетными испытаниями для Пентагона, запускает спутники и космические корабли и поддерживает программу оценки развития МБР Minuteman III.

Vandenberg также является домом для 14-го подразделения воздушной авиации, которое 27 декабря было переименовано в Команду космических операций.

База ВВС Patrick 

База ВВС Патрик Мыс Канаверал SpaceX Сокол 9 Starlink

База ВВС Patrick находится на атлантическом побережье Флориды недалеко от Орландо, и является штаб-квартирой 45-го космического крыла.

Крыло управляет Восточным полигоном, который поддерживает запуск ракет на станции ВВС Кейп-Канаверал и Космическом центре им. Кеннеди. Оно также наблюдает за запусками спутников на мысе Канаверал для военных и гражданских ведомств США и коммерческих структур.

«Эффект, который новые космические силы будут иметь на станции ВВС на мысе Канаверал и на базе ВВС Patrick, пока неясен, но продолжение успешного выполнения миссии без перерыва является нашим главным приоритетом», — сказал командир 45-го крыла генерал Дуг Шисс.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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