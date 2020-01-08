США планируют и дальше размещать свои войска на Ближнем Востоке

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Министр обороны США сообщил, что Соединенные Штаты будут и дальше продолжать размещать свои войска на Ближнем Востоке

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты будут продолжать и дальше размещать свои войска на территории Ирака и Ирана для усиления безопасности и готовности к любым непредвиденным обстоятельствам. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

«В последние несколько дней я много беседовал с нашими партнерами и союзниками. Я чувствовал поддержку нашей позиции и наших действий», — сказал Эспер. Министр добавил, что сдерживание и противодействие Ирану продолжается уже более 40 лет. «И… мы по-прежнему готовы к любым непредвиденным действиям со стороны Ирана», — сказал он.

Эспер подчеркнул, что Соединенные Штаты не собираются покидать Ирак и дальше будут продолжать бороться с ИГИЛ.

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Относительно ситуации с уничтожением лидера террористической организации «Корпус Стражей Исламской Революции» Каспера Сулеймани, Эспер подчеркнул, что на руках Сулеймани кровь сотен американцев. «Он ранил тысячи партнеров по американской коалиции. Он террорист, лидер террористической организации, которая убивает и нападает на американцев уже 20 лет». По словам Эспера, Сулеймани планировал нападение на американские войска.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ираке обстреляли военных США. Официальный представитель Пентагона Джон Хоффман заявил, что Иран выпустил более десятка ракет по авиабазе аль-Асад, где находятся войска США, а также по базе американских и коалиционных сил в городе Эрбиль.