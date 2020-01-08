Reuters: В Австралии из-за бушующих пожаров фермеры теряют свои хозяйства

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В Австралии из-за бушующих мощнейших пожаров фермеры теряют свои хозяйства

Австралийский фермер Энтони Томас анализирует убытки и осматривает то, что осталось от его фермы после пожара, который уничтожил все на своем пути. Об этом сообщает Джилл Грелоу в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

В течение двух часов ферма, которую он называл своим домом в течение 25 лет, полностью исчезла. Томас сказал, что он чувствует пустоту. «Это так много значило для меня», — сказал он. Томасу пришлось убить десятки своих овец и оленей. Животные, не убитые пламенем, были так сильно ранены, что многие даже не могли встать.

Напомним, в Австралии в результате массивных пожаров погибли 26 человек. Тысячи людей остались без крова. Многие сельские общины остались без электричества и телекоммуникаций. В некоторых населенных пунктах заканчивается питьевая вода.

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