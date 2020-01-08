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Появление Иванки Трамп на выставке CES в Лас-Вегасе вызвало негативную реакцию

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На крупнейшей национальной выставке бытовой электроники во вторник Иванка Трамп выступила в качестве основного докладчика — поступок, который вызвал презрение у многих женщин-технологов.

Ежегодное техническое собрание CES в Лас-Вегасе уже давно подвергается критике по вопросам разнообразия. В последние годы организатор шоу, Ассоциация потребительских технологий, приглашал выступать большее количество женщин в стремлении обуздать некоторые из сексистских аспектов шоу., информирует enovosty.com/news.

Но для критиков и активистов, которые давно настаивали на более широком признании менее храбрых женщин, которые возглавили стартапы и столкнулись с трудными техническими проблемами, включение в список докладчиков дочери президента Дональда Трампа, которая также является советником Белого дома, послало совершенно неверное сообщение.

«Иванка не технологичная женщина», — написала в Твиттере Брианна Ву, разработчик видеоигр, которая баллотируется от демократов в Конгресс в Массачусетсе. «Это ленивая попытка подражать разнообразию, но, как и всякая эмуляция, это совсем не по-настоящему».

Иванка Трамп говорила с президентом CTA Гэри Шапиро почти 40 минут, рассказывая о работе, проделанной администрацией с техническими компаниями по переподготовке своих работников для получения новых навыков. Она работала над инициативами по обучению навыкам в Белом доме. Компании, включая Google, присоединились к этому мероприятию.

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Миниатюра видео с YouTube

Зал был полон, и дочь президента США встретили аплодисментами. 

Иванка Трамп сказала, что мероприятие предоставило возможность поговорить «о том, как развиваются и меняются рабочие места».

«Люди должны думать об инвестициях в свою рабочую силу, чтобы завтра они могли выполнять свою работу, используя другое оборудование», — сказала она.

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Многие люди твитнули хэштег #BoycottCES в знак протеста против появления Иванки, и также не согласились с политикой администрации по действиям на границе и различными действиями самого президента.

В сфере технологий есть особенно важные вопросы, которые предстоит решить правительству США, включая антимонопольные расследования в отношении Facebook и Google, торговую войну с Китаем, иммиграцию, безопасность выборов и дезинформацию в социальных сетях.

«Очевидно, что руководство CES не прикладывает больших усилий, чтобы найти женщин в сфере технологий, которые могут говорить», — заявила Каролина Миланези, аналитик Creative Strategies, работающая в CES.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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