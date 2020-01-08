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Найдена записка на месте катастрофы самолета: Иранский студент просит бога помочь ему с экзаменами (ФОТО)

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На месте катастрофы Боинга 737 в Тегеране нашли трогательную записку.

В ней иранский студент просит бога помочь ему с экзаменами, к которым он так долго готовился, информирует enovosty.com/news.

Найдена записка на месте катастрофы самолета: Иранский студент просит бога помочь ему с экзаменами (ФОТО)

Фото: Рустем Агадамов

Большинство граждан Канады на борту были студентами, которые выбрали «МАУ» из-за низких цен. Они возвращались домой после рождественских каникул, многие планировали транзитом через аэропорт Борисполь полететь в другие страны.

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Напомним, самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран — Киев авиакомпании «Международные авиалинии Украины» («МАУ») разбился в Иране 8 января. По предварительной информации, на борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все погибли.

На данный момент достоверно известно только то, что самолет пропал с радаров во время взлета на высоте 2,4 км., когда он был в 17 км от аэропорта Тегерана, упал и разбился. Оба самописца найдены и находятся в удовлетворительном состоянии. О каких-либо сигналах SOS с борта во время набора высоты информации пока нет. Борт новый, в первом владении, МАУ получила его в 2016 г. прямо с завода в Рентоне. Последнее техобслуживание самолет прошел 6 января.


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