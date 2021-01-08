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Генпрокуратура Польши хочет арестовать российских диспетчеров из-за гибели Качиньского

Главная » Последние новости » Новости мира » Генпрокуратура Польши хочет арестовать российских диспетчеров из-за гибели Качиньского
 
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В Польше суд приступил к рассмотрению дела о заочном аресте российских авиадиспетчеров по делу о крушении самолета президента Польши Леха Качиньского.

Цветы на обломках разбившегося под Смоленском самолета, информирует enovosty.com/news.

Трагедия произошла в России под Смоленском в 2010 году.

Уже начато рассмотрение дела об аресте Павла Плюснина, пишет МК Заседание объявлено закрытым. Кроме того, в пятницу суд рассмотрит дело Виктора Рыженко. А рассмотрение дела Николая Краснокутского, скорее всего, 8 января не состоится.

Именно они дежурили на аэродроме Смоленска в день катастрофы. С заявлением о временном аресте диспетчеров в суд обратилась Генеральная прокуратура Польши.

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Польские власти считают, что решение суда об аресте троих россиян станет шагом к объявлению их в международный розыск с последующим требованием выдачи Варшаве.

Им предъявлены обвинения в умышленном провоцировании авиакатастрофы, которая повлекла гибель большого числа людей. Ранее прокуратура вынесла постановление об изменении обвинений, предъявляемых российским диспетчерам, с непредумышленного провоцирования катастрофы на умышленные действия.

Напомним, 10 апреля 2010 года, в Смоленске разбился «борт №1» Республики Польша. При крушении Ту-154М погибли 96 человек, в том числе — президент Лех Качиньский, его супруга и целый ряд высокопоставленных польских политиков и военных.

Поводом для неофициального визита польских политиков в 2010 году стала годовщина катынской трагедии. В эти дни в 1940 году в Катынском лесу были расстреляны 14,7 тысячи военнопленных, большинство — поляки, попавшие в ГУЛАГ НКВД СССР в 1939 году после раздела Польши.

В январе 2011 года Межгосударственный авиационный комитет (МАК), который по согласию польской стороны проводил расследование и выяснял условия воздушной безопасности на момент крушения самолета, опубликовал доклад, в котором восстановил картину событий в момент авиакатастрофы.

В докладе говорится, что во время снижения самолета на подлете к Смоленску диспетчер сообщил пилотам о том, что над городом туман и видимость ограничена 400 метрами.

За 18 секунд до крушения в кабине сработала система предупреждения о столкновении TAWS, которая начала подавать сигналы «Pull up» («Набрать высоту») и «Terrain ahead» («Сближение с землей»). Однако пилоты уже не успели среагировать на предупреждения: самолет был слишком близко к земле. В результате машина левым крылом задела большую березу, перевернулась вверх шасси и упала. При падении обломки самолета разлетелись в разные стороны, установил МАК.

Из доклада МАК следует, что польский «борт номер один» разбился на подлете к смоленскому аэродрому «Северный» вследствие ошибки пилотов, которые не смогли принять верных решений в условиях плохой видимости.

Однако в феврале 2016 года Варшава возобновила расследование. Его участники сделали вывод, что самолет был разрушен еще в небе, в результате нескольких взрывов на борту. На данный момент расследование крушения президентского Ту-154 считается незавершенным из-за того, что российская сторона удерживает часть обломков самолета, «черные ящики» с записями, а также другие улики.

Польская комиссия по повторному расследованию крушения Ту-154 президента Леха Качиньского в 2010 году представила в парламенте страны фильм, в котором утверждается, что тротил, ставший причиной авиакатастрофы, заложили в самолет во время его ремонта в России.

«Нет сомнений в том, что трагедия была вызвана целым рядом преднамеренных действий как в области капитального ремонта самолета Ту-154М, бортовой номер 101, подготовки официальной правительственной делегации в Катынь, преднамеренно ложного ведения самолета на посадку за тысячу метров до аэропорта российскими контролерами, так и аварией и взрывами, которые в конечном счете уничтожили самолет и привели к гибели президента Польши и всей правительственной делегации»,— говорится в видеоматериалах, которые были продемонстрированы в Сейме.

Польская комиссия утверждает, что наличие следов взрывчатых веществ на борту Ту-154 — тротила, пентрита и гексогена — подтвердили польская и британская лаборатории, где проводились исследования. Отмечается, что следы взрывчатки обнаружили в пробах, взятых с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта принадлежавших Польше двух самолетов Ту-154 в 2009 году,— одним из них был разбившийся впоследствии президентский борт. «В этом случае лаборатория в штате Орегон (США) выявила наличие тротила. Это была часть, которую никто не раскручивал, кроме ремонтников, а следы тротила были найдены внутри нее»,— утверждала комиссия во главе с Антонием Мачеревичем.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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