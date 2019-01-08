Британия не будет откладывать Brexit

Главная » Последние новости » Новости мира » Британия не будет откладывать Brexit Британия не будет откладывать Brexit

Закрыть Отправить

В Великобритании заявили, что они не имеют желания переносить дату выхода их страны из состава Европейского союза. И уточнили, что на их решение не влияет информация, которая часто появляется в СМИ, о якобы возможности остаться членом ЕС.

Такое мнение высказал Стивен Баркли, который является министром по вопросам Brexit в британском правительстве, информирует enovosty.com/news.

Он не подтвердил информации о том, что между официальным Лондоном и Брюсселем идут тайные переговоры о возможности отсрочки выхода Британии с ЕС. Баркли добавил, что правительство придерживается линии, которая заключается в том, чтобы выйти с союза 29 марта этого года. Он подчеркнул, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй много раз об этом говорила в парламенте. Для них важно, чтобы результаты референдума уважали.