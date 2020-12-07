Немецкая оборонная компания готовится к возможному краху противоракетной программы TLVS

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Немецкое подразделение MBDA заявило, что «реструктурирует» свою деятельность после сигналов из Берлина о том, что правительство сомневается в важнейшем проекте компании - системе ПВО TLVS.

Этот шаг был предпринят после того, как европейский консорциум MBDA и его американский партнер Lockheed Martin в течение многих лет надеялись, что их дальнейшая работа над Средней расширенной системой ПВО (MEADS), в которую входили США, Германия и Италия, в конечном итоге приведет к заключению контракта с немецкими военными, или Бундесвером, информирует enovosty.com/news.

До сих пор поставщики вкладывали в это свои деньги, полагая, что особенности системы произведут революцию на мировом рынке ПВО, на котором доминирует система Patriot.

Но теперь MBDA считает, что сделка все равно не будет реализована в следующем году, говорится в заявлении компании. Кроме того, в заявлении отмечается, что министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр объявила о переоценке всего портфеля ПВО Бундесвера.

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Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Такие события обычно говорят о том, что правительства хотят свежего взгляда на данную тему и готовы отказаться от давних планов. В случае TLVS недавний акцент Крамп-Карренбауэр на «уровнях» в противоракетной обороне, распространенном способе концептуализации технологии, может означать, что система больше не считается оптимальным вариантом для перехвата самолетов, ракет или дронов на разных высотах и расстоянии.

В конце прошлого месяца законодатели включили только символическую сумму в 2 миллиона евро для TLVS в оборонный бюджет на следующий год. Хотя есть возможность пополнить счет в середине года, в том числе возможность какого-то промежуточного финансирования, пока цели Минобороны не станут более ясными, компании видят, что их перспективы уменьшаются.

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Еще неизвестно, как министерство будет формировать повествование об отмене программы, которая когда-то показывалась как пример реформы оборонных закупок Германии. Чиновники создали программу с идеей делегировать как можно больше рисков разработки подрядчикам по фиксированной цене. В сочетании с постепенным добавлением новых функций, таких как гиперзвуковой перехват и лазеры, этот подход стал казаться неприемлемым для обеих сторон.

Источник: Defensenews