The Washington Times: В США сообщили, что претензии Китая на Южно-Китайское море являются «нелепыми»

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В США сообщили, что претензии Китая на Южно-Китайское море являются «нелепыми»

Cогласно докладу Государственного департамента США, заявление Китая о владении Южно-Китайским морем является «нелепым» и незаконным. Об этом сообщает Билл Гертц в издании The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

«Морские претензии Пекина в Южно-Китайском море, примером которых является нелепая «линия девяти штрихов», являются незаконными и необоснованными», — говорится в докладе Госдепа.

«Эти претензии не имеют юридических, исторических или географических предпосылок. Посредством неоднократных провокационных действий Пекин препятствует членам АСЕАН получить доступ к природным ресурсам, одновременно способствуя нестабильности и риску эскалации конфликта», — говорится в докладе.

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