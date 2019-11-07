Спустя 200 лет всем морпехам наконец-то разрешили носить зонтики

Главная » Последние новости » Новости мира » Спустя 200 лет всем морпехам наконец-то разрешили носить зонтики Спустя 200 лет всем морпехам наконец-то разрешили носить зонтики

Закрыть Отправить

Ранее только женщинам-морпехам разрешалось использовать зонтики.

Чиновники Корпуса морской пехоты объявили, что теперь все морские пехотинцы могут защитить себя от дождя в соответствии с последними изменениями в единых правилах., информирует enovosty.com/news.

«Морские пехотинцы могут носить полностью черный, стандартный или складной зонт по своему усмотрению в ненастную погоду со служебной и парадной формой одежды», — говорится в новом сообщении All Marine Corps, которое, как ожидается, будет опубликовано в ближайшее время.

До сих пор только женщинам-морским пехотинцам разрешалось использовать зонтики при ношении служебной или парадной формы.

Пересмотренная общая политика является лишь одним из решений, принятых Советом морской пехоты в сентябре. Еще одно важное изменение заключается в том, что женщины-морские пехотинцы теперь могут носить золотые или серебряные серьги.

Читайте: США увеличат контингент морских пехотинцев в Норвегии

Как и во всех вопросах, касающихся формы, генерал-командир корпуса морской пехоты Дэвид Бергер принял решение, наконец, разрешить морским пехотинцам использовать зонтики, сказала Мэри Бойт, менеджер программы единого совета.

«Возможность разрешить использование зонтов в униформе была представлена ​​предыдущим комендантам», — сказала Бойт в Task&Purpose. «Однако это было только недавно одобрено генералом Бергером».

Солдатам, матросам и летчикам уже разрешено носить зонтики в определенных условиях. Поскольку морские пехотинцы славятся тем, что насквозь промокают, когда находятся на улице, объявление Корпуса добавило смысл.

Увы, морские пехотинцы не смогут использовать зонтики в камуфляжной форме, поэтому будут промокать каждый раз, когда находятся в поле для тренировок или операций.

Как уже упоминалось ранее, в единых правилах было сделано несколько других изменений относительно того, что еще могут носить морские пехотинцы (например, серьги).

В сообщении Корпуса морской пехоты подробно рассказывается о том, какие серьги приемлемы: «Маленькие, полированные, желтого или серебристого цвета серьги-гвоздики, не превышающие размер 6 миллиметров в диаметре. Их можно носить со служебным, синим платьем и сине-белым платьем».