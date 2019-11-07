Reuters: Меркель выразила несогласие с мнением Макрона по НАТО

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Меркель выразила несогласие с мнением Макрона по НАТО и подчеркнула, что это не ее точка зрения

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон использовал «резкие слова», когда описал НАТО как «смерть мозга». Об этом сообщает Робин Эммотт в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Меркель подчеркнула, что это не ее точка зрения. «НАТО остается залогом нашей безопасности», — сказала Меркель. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также выразил несогласие с точкой зрения Макрона.

Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон заявил, что ЕС находится «на краю пропасти» и должен усиливать оборонные возможности, а то что происходит сейчас Макрон назвал «смертью мозга НАТО»

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