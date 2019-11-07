Associated Press: ЕС ухудшил прогноз роста европейской экономики на 2020 год

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Вещи которые редко можно увидеть

Все фото »

Новости мира

07.11.2019 г.
21:13Кремль отказался проверять слова Кадырова, который призвал «убивая, сажая, пугая» наказывать за оскорбление чести
20:13Bloomberg: Россия может начать ядерную войну в Балтии
19:38The Washington Times: В США сообщили, что претензии Китая на Южно-Китайское море являются "нелепыми"
18:37Reuters: Меркель выразила несогласие с мнением Макрона по НАТО
17:32Associated Press: ЕС ухудшил прогноз роста европейской экономики на 2020 год
16:53Армия США провела испытания истребителей F-35 Lightning II
16:33Ювелирная компания Tiffany отказалась от сделки в 14,5 миллиарда долларов - решила, что этого мало
Все новости мира

Аналитика

07.11.2019

«Транзитные» переговоры Нафтогаза и Газпрома: сможет ли Кремль «обнулить» Стокгольмский арбитраж

«Транзитные» переговоры Нафтогаза и Газпрома: сможет ли Кремль «обнулить» Стокгольмский арбитраж
Несмотря на то, что российский «Газпром» подтвердил готовность сотрудничать с НАК «Нафтогаз Украина» на основе европейского законодательства, недавние ...
06.11.2019

Итоги дня: Условия "Газпрома", зарплатные ожидания и истерика боевков на Донбассе

Итоги дня: Условия Газпрома, зарплатные ожидания и истерика боевков на Донбассе
Российский "Газпром" озвучил два условия для продолжения транзита газа через Украину, в КМУ рассказали о росте зарплат украинцев в ближайшие три года, ...
06.11.2019

Визит высокого НАТОвского гостя: перспективы вступления Украины в альянс

Визит высокого НАТОвского гостя: перспективы вступления Украины в альянс
Приезд в Киев генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга вызвал много политического шума. Результаты этого визита оказались одновременно ожидаемыми ...

Последние новости

07.11.2019 г.
21:17 Украинец получил польское гражданство за спасение людей в ДТП
21:13 Кремль отказался проверять слова Кадырова, который призвал «убивая, сажая, пугая» наказывать за оскорбление чести
21:11 Убитый и много раненых: террористы Путина вновь подло ударили по ВСУ
20:54 СБУ блокировала масштабную вырубку лесозащитных насаждений
20:34 Зеленский о Кабмине: ждем до конца года, кто не сможет – с тем будем прощаться
20:13 Bloomberg: Россия может начать ядерную войну в Балтии
19:53 Пестициды с Херсонщины вывозят на утилизацию во Францию: подробности
19:38 The Washington Times: В США сообщили, что претензии Китая на Южно-Китайское море являются "нелепыми"
19:17 В Египте раскопали "многоэтажку" греко-римской эпохи
18:57 Военная полиция позволит укрепить правопорядок в военной среде, - Владислав Волошин
18:37 Reuters: Меркель выразила несогласие с мнением Макрона по НАТО
18:16 Стало известно точное время разведения войск в Петровском
17:53 Ученые опровергли теорию Дарвина: подробности
17:32 Associated Press: ЕС ухудшил прогноз роста европейской экономики на 2020 год
17:18 Синоптик: Какой будет погода в последний рабочий день недели
17:14 Герус не имеет морального права возглавлять комитет Верховной Рады, - Кучеренко
17:13 “Революционная штука”: Кулеба сказал, чем Украина хочет дополнить Договор об ассоциации с ЕС
16:53 Армия США провела испытания истребителей F-35 Lightning II
16:39 Ученые: В городском жилье обнаружено больше грибков, чем в деревенских домах
16:33 Ювелирная компания Tiffany отказалась от сделки в 14,5 миллиарда долларов - решила, что этого мало
16:27 Стало известно, какие условия выдвигает МВФ Украине
16:17 Международная платежная система «LEO» – среди 7 крупнейших игроков рынка денежных переводов: итоги от НБУ
16:04 В Украине рассказали о новой схеме реверса газа
15:55 Представлен официальный мяч Евро-2020
15:49 Милованов прогнозирует снижение инфляции
15:38 Китай создает 6G-связь
15:37 Интеграция таможен и соглашение АСАА превратит Украину в привлекательное место для фабрик и заводов - Тарас Качка
15:28 В Одессе на Ланжероне горел элитный отель (ВИДЕО)
15:04 РФ постепенно возвращает себе статус всемирной обители терроризма, - Аnti-colorados
15:00 Названа дата мировой премьеры первого пикапа Tesla
14:59 В Украину прибыл основатель AliExpress
14:45 Популярная американская группа пожертвовала 100 тысяч долларов пострадавшим от пожаров в Калифорнии
14:36 Определено заболевание, провоцирующее рак
14:20 Американский истребитель во время учений случайно сбросил ракету на Японию
14:00 Спустя 200 лет всем морпехам наконец-то разрешили носить зонтики
13:51 Леди Гага рассказала всю правду о романе с Брэдли Купером
13:40 Меган Маркл с супругом провели спонтанную встречу с семьями военных (ФОТО)
13:20 На Черниговщине провели успешные испытания модернизированного вертолета Ми-2МСБ
13:07 “Дело”: Закон об игорном бизнесе лоббируют российские букмекеры и казино
13:00 Эксперты рассказали как определить, что аккумулятор на автомобиле нуждается в замене
12:51 Зеленский назначил начальника департамента гостайны СБУ
12:45 Стало известно, когда в общественном транспорте Львова введут е-билет
12:44 Новая таможня: Нефьодов поделился большими планами на будущее
12:30 «Самолет Судного дня», с помощью которого президент США может вести ядерную войну, нуждается в срочном ремонте
12:15 Украина собирается брать полумиллиардный кредит на строительство дорог
12:12 "Роттердам+" позволил сэкономить бюджетные средства, - адвокат
12:00 В аэропорту "Борисполь" иностранец пытался дать взятку пограничнику, чтобы тот пустил его в Украину
11:51 Остановка транзита газа из РФ: Украина нашла союзника в Европе
11:47 Министр культуры высказался о переименовании УПЦ МП
11:45 Известное американское издание угодило в скандал из-за Украины
11:41 Boeing создаст модуль для высадки людей на Луну
11:29 Эксперт назвал ключевой для Украины инструмент в противостоянии с РФ
10:36 Россия признала захват и милитаризацию украинских буровых в Черном море (ДОКУМЕНТ)
10:18 Украина резко увеличила экспорт масличных культур
10:00 Власти США обвинили двух бывших сотрудников Twitter в шпионаже на Саудовскую Аравию
09:55 Не обошлось без Голливуда: Как в США учатся уничтожать российские танки
09:30 «Климатическую забастовку» назвали словом 2019 года
09:25 В ООН поддержали резолюцию РФ о контроле над вооружениями
09:24 Звезда Голливуда Сандра Буллок подала в суд из-за фальшивой рекламы косметики со своим участием
09:22 "90-е возвращаются?": Стало известно о громком покушении в Киеве
Все новости »

Associated Press: ЕС ухудшил прогноз роста европейской экономики на 2020 год

Главная » Последние новости » Новости мира » Associated Press: ЕС ухудшил прогноз роста европейской экономики на 2020 год
 
Печать Отправить на почту

 

 

Евросоюз ухудшил прогноз роста европейской экономики на 2020 год

Европейский союз ухудшил свои прогнозы относительно экономического роста на следующий год и предупредил, что экономическая ситуация может значительно ухудшиться из-за множества неопределенностей. Об этом сообщает Пен Пилас в издании Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Европейская комиссия заявила, что промышленность ЕС терпит «сокрушительный удар» и в результате рост европейской экономики существенно снизится, а инфляция замедлится. Замедление роста уже побудило Европейский центральный банк возобновить программу стимулирования покупки облигаций и снова снизить процентные ставки, надеясь, что новая монетарная политика поможет сохранить рост и увеличить инфляцию

«До сих пор европейская экономика демонстрировала устойчивость на фоне неблагоприятной внешней среды: экономический рост продолжался, создание рабочих мест было устойчивым, а внутренний спрос был высок», — сказал финансовый комиссар Европейского союза Валдис Домбровскис.

Associated Press: ЕС ухудшил прогноз роста европейской экономики на 2020 год

Читайте: МВФ улучшил прогноз роста украинской экономики

«Однако мы можем столкнуться с проблемами в будущем: высоким уровнем неопределенности, связанным с торговыми конфликтами, ростом геополитической напряженности, постоянной слабостью в производственном секторе и Brexit», — сказал Домбровскис.

Следующая пара месяцев может оказаться решающей для мировой экономики. Все ожидают ослабления напряженности между Соединенными Штатами и Китаем и определенности по выходу Британии из Европейского Союза.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 118

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Газовый союзник Украины, экспортный потолок и возвращение 90-х
«Транзитные» переговоры Нафтогаза и Газпрома: сможет ли Кремль «обнулить» Стокгольмский арбитраж
Итоги дня: Условия "Газпрома", зарплатные ожидания и истерика боевков на Донбассе
Визит высокого НАТОвского гостя: перспективы вступления Украины в альянс
Итоги дня: Новый курс доллара, повышение зарплат учителям и паника Путина
Как китайский ширпотреб "ставит" Украину на колеса
Итоги дня: Тройной удар по России, серьезная военная помощь от Канады
Итоги дня: Правильный путь Киева, жесткие меры Украины на Донбассе и грешники в Раде
Сирийские курды стали разменной монетой чужих интересов. Часть 2
Итоги дня: Неожиданный поступок Венгрии, наказание за обогащение и аномальный ноябрь
Все статьи


Читайте также

Милованов прогнозирует снижение инфляции
 Reuters: Украина быстро движется к заключению нового соглашения с МВФ
В Запорожье СБУ разоблачила мощный конвертцентр
 Экономист назвал причину сумасшедших ценовых качелей в стране
Нацбанк снизил учетную ставку до 15,5%
 В Польше пытаются спасти украинца, на которого упал самоубийца
Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины
 МВФ улучшил прогноз роста украинской экономики

Армия

Пистолет Макарова
Бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-2
Беспилотный летательный аппарат М-7 «Небесный патруль»
Автомат «Малюк»
Вся армия    >>

Персоны

Барак
ОБАМА
Олег
МКРТЧАН
Ольга
БОГОМОЛЕЦ
Эка
ЗГУЛАДЗЕ
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Инвестициям здесь не место

Сергей Кафтя: «Сегодня в «Акварелях» комфортнее жить, чем в большинстве ЖК Киева»

Мнения
Чуда не будет. Что пообещал премьер в бюджете-2020?

Чуда не будет. Что пообещал премьер в бюджете-2020?

В следующем году мы не будем развиваться и большая часть ресурсов будет направлена на погашение внешних и внутренних долгов.
Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника



Растаможка



bigmir)net TOP 100

 