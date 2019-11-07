Associated Press: ЕС ухудшил прогноз роста европейской экономики на 2020 год

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Евросоюз ухудшил прогноз роста европейской экономики на 2020 год

Европейский союз ухудшил свои прогнозы относительно экономического роста на следующий год и предупредил, что экономическая ситуация может значительно ухудшиться из-за множества неопределенностей. Об этом сообщает Пен Пилас в издании Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Европейская комиссия заявила, что промышленность ЕС терпит «сокрушительный удар» и в результате рост европейской экономики существенно снизится, а инфляция замедлится. Замедление роста уже побудило Европейский центральный банк возобновить программу стимулирования покупки облигаций и снова снизить процентные ставки, надеясь, что новая монетарная политика поможет сохранить рост и увеличить инфляцию

«До сих пор европейская экономика демонстрировала устойчивость на фоне неблагоприятной внешней среды: экономический рост продолжался, создание рабочих мест было устойчивым, а внутренний спрос был высок», — сказал финансовый комиссар Европейского союза Валдис Домбровскис.

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«Однако мы можем столкнуться с проблемами в будущем: высоким уровнем неопределенности, связанным с торговыми конфликтами, ростом геополитической напряженности, постоянной слабостью в производственном секторе и Brexit», — сказал Домбровскис.

Следующая пара месяцев может оказаться решающей для мировой экономики. Все ожидают ослабления напряженности между Соединенными Штатами и Китаем и определенности по выходу Британии из Европейского Союза.