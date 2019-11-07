Армия США провела испытания истребителей F-35 Lightning II

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Армия США провела испытания истребителей F-35 Lightning II и должна принять решение относительно массового производства бомбардировщиков

Армия США провела испытания шести истребителей F-35 Lightning II. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

«Завершение испытаний позволит принять решение о массовом производстве бомбардировщиков F-35 Lightning II», — cказал подполковник армии США Райан Тулин. «Самолет F-35 должен заменить устаревшие истребители, такие как F-16 и A-10 ВВС США, F/A-18 ВМС США, а также штурмовики UK Harrier GR», — говорит Тулин

Благодаря невидимости и технологиям нового поколения, F-35 должен стать самым передовым в мире многоцелевым истребителем. Во всем мире существует стареющий парк тактических самолетов. F-35 предназначен для решения этой проблемы.

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