В Северной Корее запускают 80-дневную кампанию по стимулированию экономики, — Fox News
Ким Чен Ын запускает 80-дневную кампанию по стимулированию экономики
В преддверии военного парада, на котором может быть представлено новейшее вооружение, северокорейский лидер Ким Чен Ын дал распоряжение о проведении 80-дневной национальной кампании по стимулированию экономики. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.
Ким представил свое предложение на заседании политбюро правящей Рабочей партии на фоне усиления влияния пандемии COVID-19 на экономику.
«Мы совершили исторические подвиги, смело преодолевая беспрецедентно серьезные испытания и трудности в этом году. Но мы не должны останавливаться на достигнутом», — сказал Ким Чен Ын.
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«Мы по-прежнему сталкиваемся с проблемами, которые нельзя игнорировать, и в этом году нам предстоит достичь многих целей», — сказал Ким
Ранее сообщалось, что в прошлом году северокорейский лидер пообещал совершить «фронтальный прорыв» в кампании по построению самодостаточной экономики