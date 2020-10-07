В Северной Корее запускают 80-дневную кампанию по стимулированию экономики, — Fox News

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Ким Чен Ын запускает 80-дневную кампанию по стимулированию экономики

В преддверии военного парада, на котором может быть представлено новейшее вооружение, северокорейский лидер Ким Чен Ын дал распоряжение о проведении 80-дневной национальной кампании по стимулированию экономики. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

Ким представил свое предложение на заседании политбюро правящей Рабочей партии на фоне усиления влияния пандемии COVID-19 на экономику.

«Мы совершили исторические подвиги, смело преодолевая беспрецедентно серьезные испытания и трудности в этом году. Но мы не должны останавливаться на достигнутом», — сказал Ким Чен Ын.

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«Мы по-прежнему сталкиваемся с проблемами, которые нельзя игнорировать, и в этом году нам предстоит достичь многих целей», — сказал Ким

Ранее сообщалось, что в прошлом году северокорейский лидер пообещал совершить «фронтальный прорыв» в кампании по построению самодостаточной экономики