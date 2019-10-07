Самолеты-невидимки F-35B превращают десантный корабль в легкий авианосец (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Самолеты-невидимки F-35B превращают десантный корабль в легкий авианосец (ФОТО) Самолеты-невидимки F-35B превращают десантный корабль в легкий авианосец (ФОТО)

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Самолеты-невидимки F-35B превращают десантный корабль в легкий авианосец

Штурмовая эскадрилья истребителей морской пехоты США доблестно вошла в американскую историю после того, как дюжина новых сверхзвуковых самолетов-невидимок F-35B Lightning II приземлилась на десантный корабль USS America (LHA 6) во время проведения учений в восточной части Тихого океана. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Самолеты F-35B с эскадрильей морской истребительной авиации (VMFA) 122, Marine Aircraft Group (MAG) 13, 3-им подразделением морской авиации (MAW) завершили новый этап в развитии ВМС США и подтвердили свою способность превратить десантный корабль в легкий авианосец

Согласно существующей информации, десантный корабль USS America был спроектирован для экспедиционного подразделения морской пехоты. Но недавно проведенное обучение показало, что 45-тонный десантный корабль может быть преобразован в легкий авианосец, если на нем разместить 20 ударных истребителей F-35B.

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Новая конструкция корабля включает в себя более расширенные возможности, предусматривающие увеличенную палубу, более расширенное пространство для средств технического обслуживания авиации, увеличение территорий для хранения запасных частей, оборудования и авиационного топлива.