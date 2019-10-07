Reuters: В Боливии проливные дожди помогли потушить лесные пожары

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В Боливии проливные дожди помогли потушить лесные пожары

Проливные дожди в боливийской Амазонии помогли потушить лесные пожары, которые бушевали в течение последних двух месяцев, уничтожив при этом более 4 миллионов гектаров земли, — сообщает Дэнни Рамос в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Ливни помогли боливийским военным погасить пламя в районе Чикитании, где находятся обширные массивы леса и проживают коренные общины, живущие там на протяжении веков. «Спутниковые снимки больше не обнаруживают горение деревьев», — сказала представитель местной власти Синтия Асин.

В Национальной службе погоды сообщили агентству Reuters, что по состоянию на 7 октября в Чикитании не было зарегистрировано пожаров. Однако в службе предупредили, что в ближайшие дни ожидается сильное солнце и высокие температуры, что сильно повысит риск возникновения пожаров.

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Напомним, ранее сообщалось, что причиной пожаров эксперты называют вырубку лесов, что вызвано проводимой правительством политикой расширения сельского хозяйства.