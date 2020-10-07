Помпео призывает азиатских союзников к сотрудничеству для противостояния Китаю, — Reuters

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Майк Помпео посетил Японию, чтобы заручиться поддержкой ближайших союзников Вашингтона в Азии

Госсекретарь США Майк Помпео посетил Японию, чтобы заручиться поддержкой ближайших союзников Вашингтона в Азии и призвать Японию, Индию и Австралию к более тесному сотрудничеству на фоне растущего регионального влияния Китая. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

В интервью японской газете Nikkei Помпео говорил о формализации и потенциальном расширении группы Quad. «Как только мы институционализируем то, что мы делаем, мы сможем начать создавать настоящую структуру безопасности», — сказал Помпео

Сообщается, что большинство азиатских союзников США довольны политикой Вашингтона.

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Министр иностранных дел Австралии Мариз Пейн заявила, что стратегическая среда в Индо-Тихоокеанском регионе становится все более сложной, а давление на правила, лежащие в основе региональной стабильности, может подорвать восстановление экономики после пандемии COVID-19.

Помпео должен был посетить Монголию и Южную Корею. Однако из-за обнаруженного вируса COVID-19 у президента США Дональда Трампа Майк Помпео вынужден срочно вернуться в США