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«Мы будем собирать вещи и уходить на улицу»: Джонсон вновь заявляет о выходе Британии из ЕС 31 октября

Главная » Последние новости » Новости мира » «Мы будем собирать вещи и уходить на улицу»: Джонсон вновь заявляет о выходе Британии из ЕС 31 октября
 
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Джонсон вновь заявляет о выходе Британии из ЕС в ранее установленные сроки

Британский премьер-министр Борис Джонсон вновь сообщил о своем желании вывести страну из ЕС 31 октября, несмотря на обещания правительства просить о продлении сроков вывода страны из Евросоюза, если не будет заключено соглашение, — сообщает Келвин Чан в издании Associated Press , информирует enovosty.com/news.

«Мы будем собирать вещи и уходить на улицу», — сказал Джонсон. Высказывания Джонсона направлены на оказание давление на ЕС, чтобы Евросоюз согласился с его последними предложениями по Brexit. Также 6 октября Джонсон представил свои предложения президенту Франции Эммануэлю Макрону, который заявил, что участники переговоров в ближайшие дни определят, возможно ли подписание соглашения.

«Мы будем собирать вещи и уходить на улицу»: Джонсон вновь заявляет о выходе Британии из ЕС 31 октября

Макрон, который выступает против продления сроков Brexit, сообщил британскому премьер-министру, что он сделает все, чтобы «переговоры состоялись в ближайшие дни» с переговорщиком ЕС по Brexit Мишелем Барнье». Макрон сказал, что в конце недели будет ясно, «возможна ли координация принципов Европейского Союза в отношении единого рынка и стабильности в Ирландии».

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Автор: Оксана Ельченко
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