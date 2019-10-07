«Повстанец на работе»: Климатические активисты блокируют улицы по всему миру (ФОТО)

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Тысячи климатических активистов по всему миру вышли на улицы городов, начав двухнедельную акцию мирного гражданского неповиновения

В понедельник тысячи климатических активистов по всему миру вышли на улицы городов, начав двухнедельную акцию мирного гражданского неповиновения и требуя немедленных действий по сокращению выбросов углерода и предотвращению экологической катастрофы. Об этом сообщают Петер Николлс и Иона Серапика в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

В Лондоне полиция уже арестовала 135 активистов из группы «Восстание вымирающих» после того, как они заблокировали мосты и дороги в центре города и приклеивали себя к автомобилям. Протестующие в Берлине остановили движение на кольцевой дороге Колонны Победы.

А голландская полиция вмешалась только после того, как активисты заблокировали улицу перед национальным музеем страны. Аналогичные акции протеста прошли в Австрии, Испании, Новой Зеландии и Австралии.

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«Извините, что мы перекрыли дорогу, но это чрезвычайная ситуация», — сказали активисты в Амстердаме. По словам немецкого полицейского, к полудню количество протестующих достигло 4000 человек. Митинг в Германии начался после того, канцлер Ангела Меркель поддержала меры по защите климата, которые ее правительство должно одобрить в среду, и которые были осуждены многими силами как «недобросовестные». «Климатический кризис недостаточно серьезно воспринимается политиками и предприятиями. Вот почему я присоединился», — сказал активист Кристиан.

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Тем временем активисты в Лондоне, некоторые из которых были одеты в желтые защитные шлемы с надписью «Повстанец на работе», приклеили или приковали себя цепями к автомобилям, припаркованным у дорог или к уличным фонарям, что затрудняет их задержание полицейскими. «У нас нет времени. Мы должны действовать сейчас», — сказал активист Бенджамин.