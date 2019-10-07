Китай опаснее России: Армия США готовится к военному противостоянию с Пекином

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Американские военные считают, что Китай становится все большей угрозой для США

Сегодня Пентагон сосредоточен на угрозе, которую для США представляют Китай и Россия. И американская армия не стоит на месте., информирует enovosty.com/news.

В рамках программы модернизации армия США приняла концепцию “однодоменных” операций (MDO), которая служит основной военной доктриной армии и предполагают согласованность в проведении атак на земле, в космосе и киберпространстве.

Но во внутреннем рапорте для нового начальника штаба генерала Джеймса МакКонвилл утверждается, что Китай представляет собой более явную угрозу, чем Россия, поэтому армия США должна сделать Азиатско-Тихоокеанский регион своим приоритетом. При это в Европе планируется развертывание «минимальных вооруженных сил» для сдерживания России.

“Сдерживать Россию в Европе можно и с помощью минимальных вооруженных сил. Необходимо переместить стратегический акцент на усилия по модернизации вооруженных сил США в Тихоокеанском регионе”, — предлагается в документе.

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Военные считают, что Китай «должен превзойти Россию как более крупного конкурента США в период с 2028 по 2035 год». В рапорте рекомендуется вкладывать средства в долгосрочные военные проекты в Азии и работать над «развертыванием новых однодоменных формирований».