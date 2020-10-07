Индия провела успешные испытания ракетной системы для выпуска торпед

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5 октября Министерство обороны Индии совершило выпуск торпеды с помощью сверхзвуковых ракет (SMART) с острова Уиллер у побережья Одиши.

В Министерстве заявили, что все цели миссии, включая полет ракеты на заданную дальность и высоту, отделение носового конуса, выпуск торпеды и развертывание механизма снижения скорости (VRM), были выполнены идеально., информирует enovosty.com/news.

Станции слежения (радары, электрооптические системы) вдоль побережья и телеметрические станции, в том числе суда дальнего плавания, отслеживали все события.

SMART — это облегченная противолодочная торпедная система с ракетным управлением для операций противолодочной обороны (ПЛО) далеко за пределами дальности действия торпед. Этот запуск и демонстрация важны для создания возможностей противолодочной войны, говорится в сообщении Минобороны.

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Ряд лабораторий DRDO, включая DRDL, RCI Hyderabad, ADRDE Agra, NSTL Visakhapatnam, разработали технологии, необходимые для SMART.

Источник: Defenseworld